Motosiklet kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

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Olay, Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kullanan Ş.K. (73), yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Urganlı Sağlık Ocağı'na götürülen Ş.K., buradan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşananlar anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletiyle yavaşça hareket eden Ş.K.'nin birden yere yığıldığı ve çevredekiler tarafından müdahale edildiği görülüyor.