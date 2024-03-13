×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklet kazasında ölen Nuh’un annesi: Yavrum toprakta o adam dışarıda

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Nuh Balkaya#Kamyonet
Motosiklet kazasında ölen Nuh’un annesi: Yavrum toprakta o adam dışarıda
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

Kayseri’de geçen yıl 26 Temmuz’da Sait O. (50) yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya (22) yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı. Balkaya, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sait O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda Sait O., asli kusurlu bulundu.

Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Sait O. ile ölen Nuh Balkaya’nın şikâyetçi annesi Sergül ve babası Metin Balkaya hazır bulundu.

‘ADALET İSTİYORUM’

Sanık Sait O., “Olayda benim kusurum yoktur. Beraatımı istiyorum” dedi. Nuh Balkaya’nın ailesi de şikâyetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme hâkimi verdiği ara karar ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi’ne müzekkere yazılarak, kavşağın kazadan sonra kapatılıp kapatılmadığının tespiti, kapatılmadan önce kavşakta uyarı levhasının olup olmadığının tespiti için söz konusu tutanakların istenmesi ve bazı eksiklikler için duruşmayı erteledi. İlk duruşma sonrası açıklamalarda bulunan anne Sergül Balkaya (48), 231 gündür adalet aradığını belirterek, “Adalet istiyorum. Yavrum toprakta yatıyor, o adam geziyor. Sonuna kadar davanın peşindeyim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Nuh Balkaya#Kamyonet

BAKMADAN GEÇME!