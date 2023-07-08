Motosiklet kazasında kahreden detay! Nur geç kaldı

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Nevşehir- Gülşehir kara yolunun Sulusaray mevkisinde Selçuk A. yönetimindeki otomobil, Nur Ökçesiz’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem Adıyaman, metrelerce sürüklendi. Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nur Ökçesiz kurtarılamadı. Gizem Adıyaman ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Nur Ökçesiz toprağa verildi.

ABLASIYLA YARIŞA GİDECEKTİ

Kazada kask takmayan Ökçesiz’in olaydan 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Ökçesiz’in motosiklet sevdasının ise motosiklet yarışçısı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz’den geldiği öğrenildi. Nur, ablası ile Antalya’da düzenlenecek motosiklet yarışlarına gitmeyi planlıyordu. Nur Ökçesiz’in arkadaşı Nazlı Güven, “Nur çok sıcakkanlıydı. Kendisinin motor aşkı vardı. Hızlı kullandığında arkadaş olarak kendisini uyarırdık ama pek de bu durumun önüne geçemiyorduk” diye konuştu.

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122 KİLOMETRE HIZLA PAYLAŞIM

122 km hıza kadar ulaşan motosiklet ile görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ökçesiz’in ‘Bir şehir sanki karşında, kışkırtıyorlar seni sokakta, öldün her köşe başında...’ şarkı sözlerini yayınladığı görüldü.