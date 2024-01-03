Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan'dan yürek burkan mesaj

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Kaza, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Oğuzhan Emeç'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

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Kazada ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OĞUZHAN'IN SEVGİLİSİNDEN YÜREK BURKAN MESAJ

Oğuzhan Emeç'in hayatını kaybetmesi sevgilisi Rahel Pekcan'ı yıktı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Rahel Pekcan'ın sözleri yürek burktu.

"Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.

Rahel Pekcan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son videodaki detay ise yürekleri yaktı. Genç kızın sevgilisi Oğuzhan Emeç'e yılbaşı hediyesi olarak battaniye ördüğü ortaya çıktı.

Rahel Pekcan ve Oğuzhan Emeç'ten geriye, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bu kareler kaldı.

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İTÜ'DE SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Oğuzhan Emeç trafik kazası sonucu vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Muharrem ÇAM-Kasım AKTAĞ/İSTANBUL, (DHA)