Motosiklet kazasında Deniz Micozkadıoğlu'nun kahreden ölümü

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Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E (34) idaresindeki 07 ALJ 447 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilme sonucunda sürücü ile birlikte motosiklette bulunan Deniz Micozkadıoğlu (24) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Deniz Micozkadıoğlu hayatını kaybetti.

Öte yandan motosiklet sürücüsü N.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden Deniz Micozkadıoğlu Aşağıoba Mezarlığı'na defnedildi.