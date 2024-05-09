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Motokuyenin feci ölümü! Başını çöp konteynerine çarptı, metrelerce sürüklendi

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#Samsun#Motokurye#Kaza
Motokuyenin feci ölümü Başını çöp konteynerine çarptı, metrelerce sürüklendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 16:05

Samsun’un İlkadım ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kurye Mustafa Uğur (40), başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp, hayatını kaybetti.

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Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye Mustafa Uğur’un Barış Bulvarı’na dönmek isterken kontrolünü yitirdiği 55 GM 771 plakalı motosiklet devrildi. Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Motokuyenin feci ölümü Başını çöp konteynerine çarptı, metrelerce sürüklendi

Çevre esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motokuyenin feci ölümü Başını çöp konteynerine çarptı, metrelerce sürüklendi

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#Samsun#Motokurye#Kaza

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