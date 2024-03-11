Motokuryenin bacağını kaybettiği feci kaza kamerada! Metrelerce savruldu...

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Kaza, 21 Şubat Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı, Fındık Kavşağı mevkiinde Sahilyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Esat A.'nın kullandığı 52 AZ 662 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen motokurye Cemil Bilgili'nin kullandığı 52 ADC 537 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bilgili yaklaşık 30 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgili, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Esat A. gözaltına alındı. 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen Esat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan motokurye Bilgili'nin sol bacağı kesildi.

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METRELERCE SAVRULDU

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Bilgili'nin kullandığı motosiklet yeşil ışığın yanmasıyla hareket ediyor. Bu sırada Esat A.'nın kullandığı hafif ticari araç motokuryeye hızla çarpıyor.Görüntülerde, Bilgili'nin kaza sonrasında yakaşık 30 metre savrulduğu anlar da görülüyor.

"BEN BU DURUMDAYIM, O DIŞARIDA SERBEST"

Kazada yaralanan motokurye Cemil Bilgili, "Işıklarda bekliyordum. Işık tam yanmak üzereyken arkadan çok hızlı bir arabanın geldiğini gördüm. Kendimi sağa atmaya çalıştım ama aşırı hızlı olduğu için kaçamadım. Solumdan bana çarptı, düşürdü beni. Yere fırlattı, 25 metre kadar sürüklendim. 550 metre ileride aracı sağa çekip kaçıp gitmiş.

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Alkollü bir şekilde bana çarpıp kaçıyor. Niye kaçıyorsun ki, yani kaçma ben orada ölsem ne olacak? 1 saat içinde yakalanmış. İfadesini almışlar, salmışlar.

Ben bu durumdayım, o dışarıda serbest. Yakın zamanda baba oldum, iki haftadır çocuğumu kucağıma alamadım, hastanede olduğum için. Çalışma hayatıma da bundan sonra devam etme şansım yok, bacağım gitti. Kolda da iki kırık var. Kolun da durumu ne olacağı belli değil. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var, 1 aylık bebeğim var. Kurtarılamadı işte, mecbur kesilmek zorunda kaldı ayağım" dedi.