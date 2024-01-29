Motokurye ile baldızını öldürmüştü! Yeni detaylar: Kızım bizi yanlış yönlendirmese Ali Diken yaşıyor olabilirdi

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Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunduktan sonra bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı, kurye Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü dile getiren Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği 'Obert' ve kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

Boyacı, aynı noktaya yaklaşık 30 metre mesafede battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin ise bir süredir haber alınamayan baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Zeynel Boyacı ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Boyacı'nın eşi İlknur Boyacı hakkında ise 'konutu terk etmeme' şartıyla denetimli serbestlik kararı verildi.

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DNA TESTİNDE BELİRLENDİ

Battaniyeye sarılı cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte cesedin Aksay'a ait olduğu kesinleşti.

'KIZIM İLKNUR'UN DAHA ÇOK CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Zeynep Ece Aksay'ın babası Mustafa ve annesi Fatma Aksay ile yakınları cenazeyi almaya geldi. Burada gazetecilere konuşan Mustafa Aksay, cinayetin aydınlatılmayan noktaları olduğunu belirterek, "Zeynep Ece Aksay cinayetinde biz emniyet mensuplarından rica ediyoruz. Bunun aydınlatılmayan tarafları var. Çünkü Zeynep Ece'nin ablası yanında mıydı? Yanındaysa niye kardeşini kurtarmadı? Zeynep Ece Aksay'ın cinayet gecesi eve geldiğinde battaniyesini Zeynel 'çöpe attım' demiş. Çöpe attı da madem kızımın bilgisi var mıymış? Biz kızımız İlknur'un bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Kardeşine sahip çıkmamış. Niye kardeşini korumamış? İlknur'un ev hapsi nedir? Daha çok ceza almasını istiyoruz" dedi.

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'HEM KIZIMDAN HEM DAMADIMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Olaya inanamadıklarını belirten Mustafa Aksay, "İnanamadık. Yani konduramadık. Şimdi şu anda cenazeyi almaya geldik ama DNA testiyle yüzde yüz olduğunu anladık. Yaşanan olaylardan dolayı hem kızım İlknur'dan hem damadım Zeynel Boyacı'dan şikayetçiyim. Bu olayın açık olmayan yerleri var, bu konuyu emniyet mensuplarının araştırmasını istiyorum" diye konuştu.

'BABA SANA SÖYLEMEDİM Mİ ECE İYİYMİŞ'

Kızı Zeynep Ece Aksay'dan haber alınamamasının ardından diğer kızı İlknur'un kardeşinin kendisini gizli numaradan aradığını söylediğini ifade eden Mustafa Aksay, "Kızım Zeynep kaybolduktan 5- 10 gün geçtikten sonra biz köyden İlknur'un evine gittik. Gelirken telefon ettik kızıma ve dedik ki 'Kızım biz eve geliyoruz' deyince 'Tamam baba ben de geliyorum' dedi. Biz eve geldikten sonra İlknur'a 'Kardeşinden haberin yok mu?' dediğimde 'Baba sana söylemedim mi Ece iyiymiş. Beni gizli numaradan arıyor' dedi. Kızım İlknur yanlış yönlendirdiği için bulunması bu kadar gecikti" dedi.

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'BELKİ DE ALİ DİKEN CİNAYETİ İŞLENMEYECEKTİ'

Yaşanan olaylar sırasında damatları Zeynel Boyacı'dan hiç şüphelenmediklerini belirten Mustafa Aksay, "Zeynep Ece'yi öldürdükten sonra bu şahıs bizimle geldi, oturdu, soframızda ekmeğimizi yedi. Gitti, geldi bize yardım etti. Kızım İlknur bizi yanlış yönlendirmeseydi, kızım Zeynep'in cesedi bulunsaydı belki de Ali Diken cinayeti işlenmemiş olabilirdi. Ölmeyecekti" diye konuştu.

ANNE AKSAY: YÜREĞİM PARÇALANIYOR, ÖMÜR BOYU HAPİS GÖRSÜN

Fatma Aksay ise "Kızım ile damadımın sadece cezalandırılmasını istiyorum. Yüreğim parçalanıyor. Ömür boyu hapis görsün. Kızım bizi oyaladı. 'Gelecek anne, telefon açtı' diyerek bizi oyaladı. İlknur'u da evlatlıktan reddediyorum. Öyle benim evladım yok. Kardeşine nasıl böyle bir şey yapar? Bir anneye, bu babaya yapılır mı? En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İşlemlerin ardından Zeynep Ece Aksay'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenaze alındığı sırada Aksay çifti gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Fatma Aksay, büyük kızına yaslanarak ağladı.

Zeynep Ece Aksay’ın cenazesi, defnedilmek üzere Aksu ilçesinin Karaöz Mahallesi’ne götürüldü.