Motokurye cinayetinde örnek gerekçe: Her ağlayana indirim yapılmaz

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ANKARA’da Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi, motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edildi ve boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Özgül’ü bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis cezası, babası Mustafa Demirci ve aynı araçta bulunan sanık Bülent Açıkgöz’e ise ‘kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi.

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Daire Mahkemesi, “Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün kasten öldürmeye yardım suçundan cezalandırmaları için inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle, “sanık Halil İbrahim Demirci’nin de pişman olduğunu söylemesine rağmen hakkında iyi hal indirimi yapılmaması” nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılamada davaya bakan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yine aynı kararlara imza attı.

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‘CİNAYETE YARDIM ETTİLER’

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıklardan Mustafa ve Bülent’in Halil İbrahim’in eyleminden haberdar oldukları ve maktulün dikkatini ve savunmasını dağıtmak suretiyle hareket ettikleri ve Halil İbrahim’e yardım ettikleri belirtildi. Kararda, Halil İbrahim hakkında neden iyi hal indirimi yapılmadığına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“Sanıkların maktulü olay yerinde ölüme terk ederek sakin tavırlarla olay yerinden kaçmış olmaları nedeniyle Halil İbrahim hakkında da takdiri indirim uygulanması mümkün görülmemiştir. Kaldı ki, sınırlayıcı değil örnekleyici sayılan nedenlerin dışında, sanığın duruşmalarda pişman olduğunu ağlamaklı bir şekilde ifade etmesi, katılanların vicdanı başta olmak üzere kamu vicdanının takdiri indirimi uygulanması yönünde ikna edemediği değerlendirilmiştir.”