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Motokurye Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran olayda istenen ceza belli oldu

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#Ata Emre Akman#Balıkesir#Kurye
Motokurye Ata Emre Akmanı vahşice katletmişti Türkiyenin kanını donduran olayda istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:49

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren E.Ö. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan' iddianame hazırlandı.

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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö.'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması sebebiyle E.Ö. için 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesiyle iddianame hazırlandı.

Motokurye Ata Emre Akmanı vahşice katletmişti Türkiyenin kanını donduran olayda istenen ceza belli oldu

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E.Ö. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan' iddianame hazırlandı.

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#Ata Emre Akman#Balıkesir#Kurye

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