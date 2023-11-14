Moskova’da Türkiye hayranlığı

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş ikinci yılına doğru giderken Moskova’da hayat ‘normal’ seyrinde devam ediyor. Savaşın etkilerinin pek hissedilmediği başkentte Türk ve Türkiye hayranlığı, son yıllarda iyice yükselmiş durumda. Türklerin ayrıca ilgi gördüğü Moskova Yunus Emre Enstitüsü de Ruslarla dolup taşıyor.

TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

Açılan Türkçe kurslarına özellikle kadınlar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Merkezin sınıfları Türkçe öğrenmek isteyen kadınlar ve çocuklarla dolu. Elena Solcuner, Anastasiya Golubeva kursiyerlerden sadece ikisi. Türk kültürünün de tanıtıldığı merkezde sadece Türkçe öğrenmekle kalmayan kursiyerler de var. Türkçe şarkılar söyleyen bir müzik grubu da oluşturulmuş... Moskova YEE Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini, kursların yanı sırada iki ülke dostluğunun geliştirilmesi amacıyla pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Ruslar Türk dizilerini de yakından takip ediyor. Kimi dizileri kablolu yayın yapan bir TV kanalından izlerken kimi de internetten bölümleri kaçırmamaya çalışıyor.

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ŞEHRİN GÖBEĞİNDE TÜRK SERGİSİ

- Rus medyası da Türklere ve Türk medyasına ayrı bir önem veriyor. Önümüzdeki yıl, 120’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Rusya devlet haber ajansı TASS ile Küresel Gazeteciler Konseyi’nin işbirliğinde, geçtiğimiz günlerde “Rusya-Türkiye işbirliğinin güçlendirilmesinde medyanın rolü“ ana temalı forum düzenlendi. Forum öncesi ise TASS’ın Moskova’daki merkez binası önünde Türkiye’yi anlatan bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Moskova’nın göbeğindeki sergide Türk sanatçılardan Türk siyasetçilere kadar pek çok ismin TASS fotomuhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları yer aldı.

RUS ATAŞE’NİN DİZİ MERAKI

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- Rus Ataşe Tryapitzina Ksenia ve TASS Haber Ajansı görevlisi Potapkina Alyona da Türkçe’ye meraklı iki isim. Ataşe Ksenia, Türkçe’ye olan merakının çocukluğuna kadar uzandığını anlatarak, “Türk halkına büyük saygı duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin özellikle medya alanında gelişmesine katkıda bulunmak benim için bir onurdur. Türkçemi ilerletmek için sürekli Türk dizilerini izliyorum” diyor.