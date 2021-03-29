Montrö tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Okul bahçesindeki Atatürk büstlerine yönelik alçak saldırı girişimi olduğunu öğrendim. Büstün altındaki kaideler üzerine bazı yazılar yazıldığını tespit ediyor jandarma ve polis. Tahkikat devam ediyor. 3 okulda olduğuna göre planlı bir hareket, provokasyon olduğunu düşünüyorum. Kameralar üzerinden yapılan bazı tespitler var. Gerekli şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum.

MONTRÖ TARTIŞMASI



Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bir süre sonra bazı çevrelerin başta Montrö olmak üzere bana yönelik isnatlar olduğunu gördüm. Gizli saklı beyanat değil. TV'de canlı yayınlanan bir program. Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok. Montrö, Lozan gibi anlaşmaların özel durumu vardır. Ben boşanma ile ilgili hukuki prosedür anlatsam insanları boşanmaya teşvik mi etmiş olurum. bu kadar saçmalığı anlamakta zorlanıyorum. Sözlerim çarpıtılıyor, bu bir fikir haysiyetsizliğidir.



Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu, İstiklal Harbi neticesinde kazandığımız mevzilerle ilgili tartışma yoktur. Aklımızdan geçmez. Türkiye'de siyaset yapan bazı kişilerin sözü ya da kişiyi eleştirirken ne dediğine bakmak lazım. Birkaç kötü niyetli insanın yaptığı çarpıtma üzerinden sanki bu sözü söylemişim gibi ifade edilmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye'nin sınırlarını, güvenliğini koruyan anlaşmalar değil, ordumuzun gücü, milletimizin istiklal sevdasıdır. 10 gün önce Cumhuriyet'in manşeti var 10 Temmuz 1936 tarihli. Bedbin (karamsar) hava hakim diyor. O gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Yunus Nadi imzasıyla yayınlanan başyazı var. Bunu bizzat Atatürk'ün kaleme aldığı söylenir bazı hatıratlarda. Biz dilediğimize dilediğimiz gibi geçme hakkı tanırız, buna muktediriz diyor. Türkiye'nin özgüvenine bakınız.

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