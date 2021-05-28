‘Montrö Bildirisi’ni onaylayanlar ifade veriyor

Savcılık bu kapsamda 84 kişiyi ifadeye vermeye çağırdı. Alınan bilgilere göre, emekli amirallerin dünden bu yana 10 kişilik gruplar halinde ifadelerinin alınmaya başladığı bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan emekli amirallerin, mevcutlu olarak savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Emekli amirallere sorgularında soruşturmanın birinci dalgası ve ikinci dalgası kapsamında hakkında işlem yapılanlara yöneltilen soruların benzerlerinin sorulduğu belirtildi. Ayrıca oluşturulan WhatsApp grubunda yayınlanan bildiriye “Benim ismimi yazabilirsiniz diyerek onay verdiniz mi, ne amaçla onay verdiniz” şeklindeki soruların yanı sıra, “Bildiride Yüce Türk Milleti ifadesine neden yer verildi, ‘aksi halde…’ ne amaçla yazıldı, kim hazırladı, kim yaydı, metinin hazırlanmasında bir katkınız var mı” gibi sorular yönetildiği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara