Monolit terimi, son günlerde farklı lokasyonlarda ortaya çıkan yekpare bloklar dolayısıyla gündemde yer almaya başlamıştır. Jeolojik ve teknolojik olarak ele alınan monolit, büyük boyutlu bir kitleyi ifade etmektedir. Peki, monolit nedir ve ne demek? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı monolit hakkında bazı bilgiler

MONOLİT NE DEMEK?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. İsim latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.