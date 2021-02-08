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Haber Giriş: 08.02.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Monolit nedir? Gizemini koruyor

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Monolit nedir? Gizemini koruyor
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Monolit parçaları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tek parçadan oluşan blokları tasvir eden Monolit, sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan oluşmaktadır. Son günlerde dünya genelinde alakasız yerlerde dikili halde görüntülenen monolitler, akıllarda soru işareti oluşturmaya başladı. Peki, monolit nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Son olarak Şanlıurfa'da görüntülenen Monolit, dikkat çekmeye devam ediyor. Monolit terimi, son günlerde farklı lokasyonlarda ortaya çıkan yekpare bloklar dolayısıyla gündemde yer almaya başlamıştır. Jeolojik ve teknolojik olarak ele alınan monolit, büyük boyutlu bir kitleyi ifade etmektedir. Peki, monolit nedir ve ne demek? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı monolit hakkında bazı bilgiler

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. İsim  latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

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