Molla Ne Demek? Molla Nedir? Molla Tdk Kelime Anlamı

Molla sözcüğünün kullanımı Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’de Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Yasa ile kaldırılmıştır. Ancak birçok İslam devletinde kullanılmaya devam etmektedir.

Molla Ne Demek?

Molla, İslam dünyasında din işleri ile alakadar olan kimselere saygı göstermek amacı ile kullanılan bir terimdir. Bu terim İslam devletlerinde; yerel alimlere, tarikat ve cemaat liderlerine verilmektedir. İyi bir dini eğitim almak ve bu konuda yeterli birikime sahip olmak molla olabilmenin temel şartıdır.

Molla Nedir?

Molla unvanı, özellikle Osmanlı Devleti döneminde oldukça sık kullanılmıştır. Şeyhülislam da dahil olmak üzere pek çok devlet adamına bu unvan verilmiştir. Molla olan kimse; İslam hukuku, fıkıh, tasavvuf, sünnet ve hadis gibi konularda fetva verebilme yetkisi almıştır. Ayrıca Molla olarak kabul edilen kişiler kadı olarak da görev almıştır.

Molla TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu tarafından, Molla kelimesinin manası için toplamda 4 farklı açıklama yapılmıştır. Arapça kökenden geldiği vurgulanan Molla hakkında TDK sözlüğünde aşağıda sıralanan açıklamalar yer verilmektedir.

- Büyük kadı rütbesi.

- Medreseye devam eden öğrenci.

- Büyük, ulu, bilgin.

- Dini tarafı ağır basan kişi.