Mobil imza nasıl, nereden alınır? Mobil imza alma bilgieri

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Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır. Peki Mobil imza nasıl kullanılır? İşte detaylar

Mobil İmzayı Nasıl Kullanabilirim?

Adım 1: Giriş menüsünden “mobil imza ile giriş” seçeneğini seçiniz.

Adım 2: Gelen ekranda TC Kimlik No ve Mobil imza aboneliğiniz bulunan GSM numaranızı giriniz ve “Gönder” tuşuna basınız.

Adım 3: Bilgisayar ekranında sözleşmeyle beraber imza metninin özeti açılırken, cep telefonunuza da imza metninin özeti gelir. Ekrandaki imza metni özeti ile cep telefonunuza gelen metin aynı olmalıdır. Bu durumda ekrandan sözleşmeyi okuyup cep telefonunuzla imzalayabilirsiniz. Mobil imza ile girişten vazgeçerseniz ekrandaki iptal düğmesini kullanarak ana sayfaya dönebilirsiniz.

Adım 4: Cep telefonunuza gelen imza metni özetini imzaladıktan sonra ekrandaki işleme devam tuşuna basarak giriş işlemini tamamlayınız.

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İnternet Bankacılığı ile Giriş

İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Giriş Nedir?

e-Devlet Kapısı giriş araçlarına internet bankacılığı ile giriş sekmesi de eklenmiş olup, sisteme dahil olmuş bankaların internet bankacılığı müşterileri tekrar bir e-Devlet Kapısı şifresine ihtiyaç duymadan internet bankacılığı girişinde kullandıkları müşteri no/kimlik no ve şifre/parola ile güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısına giriş yapabilmektedir. Bu giriş yöntemi kullanıcılara şifreye alternatif ve güvenli bir giriş kanalı sunmaktadır.

İnternet Bankacılığı Aracılığı İle e-Devlet Kapısına Nasıl Girebilirim?

İnternet Bankacılığı aracılığı ile e-Devlet Kapısına giriş için şu adımlar izlenir:

www.turkiye.gov.tr sayfası açılır.

“Sisteme Giriş” düğmesine tıklanır.(Sisteme şifre, elektronik imza, mobil imza veya elektronik kimlik kartıyla giriş yapılmış ise internet bankacılığı aracılığıyla giriş yapabilmek için öncelikle çıkış yapmak gerekmektedir.)

e-Devlet Kapısı üzerinde bulunan “İnternet Bankacılığı” sekmesi tıklanır.

İnternet bankacılığı uygulaması kullanılacak banka tıklanır.

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Bankanın açılan sayfasında ilgili alanlara internet bankacılığı girişi için kullanılan müşteri no/kimlik no ve şifre/parola girilir.

Bu basamakları tamamlayan banka müşterileri giriş yapmış olarak e-Devlet Kapısı’na doğrudan yönlendirilir.