Mobil Göç Noktaları tüm ülkeye yayılacak

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Erzurum’un ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen toplantıda konuşan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, düzensiz göçle mücadele kapsamında kurumlararası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesinin belirli bir politika ve strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Toros, “Kaynak ülkelerde, sınırlarımızda ve ülke içerisinde yoğun tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi adına gerek kaynak ülkelerle gerek kolluk birimlerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde hareket edilmektedir” dedi.

Pilot bölge olarak İstanbul’da 19 Temmuz’da başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasını da anlatan Başkan Toros, 4 Ekim’den itibaren Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da, 1 Aralık’ta ise Erzurum dahil 30 büyükşehirde hayata geçirilen modeli ülke çapında yaygınlaştıracaklarını belirtti.