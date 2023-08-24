‘Mobbing’ci başhekim yönetici olamayacak

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ANTALYA Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.

HEMŞİRELERİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Kumluca Devlet Hastanesi’nde taraflar, görgü şahitlerinin yazılı ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek yürütülen titiz çalışma sonucunda dönemin başhekimi Alkan’a “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.

ÇOK YÜKSEK BİR CEZA

Soruşturma sonucunun önemli sonuçları olduğunu kaydeden Bakanlık yetkilileri, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Müfettişlerimizin hazırladığı rapora göre söz konusu hekime çok yüksek bir ceza puanı verildi. Şu an Finike Devlet Hastanesi’nde hekim olarak görev yapan Alkan, bu ceza puanına göre meslek hayatı boyunca bir daha yöneticilik yapamayacak.”

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DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrası Kumluca savcılığı, iki hemşirenin şikâyeti üzerin Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlemiş, iddianame Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek ve dava açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

‘BEN SALAĞIM’ YAZDILAR

İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

NOT YAZDILAR

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.

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HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Yaşananlara tepki gösteren hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, hemşire Ayşe Yetkin, “Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor” demişti.

BAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” demişti.