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Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Mizgin öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş

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Mizgin öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
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Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Mizgin Toparlı'nın (19) dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan sözlü tartışma taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin ile kavgada yaralanan babası Şirin Toparlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mizgin, doktorların tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babası Şirin Toparlı'nın ise tedavisi sürüyor.

'HENÜZ HAYATININ BAHARINDAYDI, DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ'

Sabah saatlerinde hastanede yapılan otopsinin ardından Mizgin Toparlı toprağa verildi. Ölümü ile ilçeyi yasa boğan Mizgin'in olayın yaşandığı gün sonuçları açıklanan YKS'de Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

Kuzeni Sabah Toparlı, Mizgin'in dün üniversiteye yerleştiğini kendileriyle paylaştığını ifade ederek, "Mizgin saldırıya uğradığı gün Batman Üniversitesi'ne yerleştiğini bize söyledi. Büyük sevinç duyduk. Çok çalışkandı. Akşam saatlerinde ise böyle üzücü bir olayla şok olduk. Henüz hayatının baharında böyle bir olayda Mizgin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Kavganın ardından gözaltına alınan Nazmiye Kaban'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

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