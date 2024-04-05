MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK/YPG'li terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, saha ajanları vasıtasıyla yerini tespit ettiği 'Çavre Gever' kod adlı İpek Demir'i, Ayn El Arap'ta düzenlenen nokta operasyonuyla sağ olarak yakaladı. Terörist, yargılanmak üzere Suriye'den Türkiye'ye getirildi.

İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari'de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin ve Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü.

2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderildi. Demir, son olarak örgütün sözde sivil savunma güçleri yapılanmasında faaliyet gösteriyordu.