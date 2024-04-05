×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK/YPG'li terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Mit#Suriye#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 15:08

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, saha ajanları vasıtasıyla yerini tespit ettiği 'Çavre Gever' kod adlı İpek Demir'i, Ayn El Arap'ta düzenlenen nokta operasyonuyla sağ olarak yakaladı. Terörist, yargılanmak üzere Suriye'den Türkiye'ye getirildi.

İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari'de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin ve Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü.

2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderildi. Demir, son olarak örgütün sözde sivil savunma güçleri yapılanmasında faaliyet gösteriyordu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mit#Suriye#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!