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MİT’ten kriptoloji yanıtları

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#Mit#Kriptoloji#Şifreleme
MİT’ten kriptoloji yanıtları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi ile örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı.

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MİT, resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Sitede, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan “Caesar” ve “Route” sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi. Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, “Vatan için her an her yerde” ve şifreli metinde gizlenen “MİT vatan için her an her yerde” bilgileri yer aldı.

ATATÜRK’ÜN ŞİFRELENMİŞ MESAJI

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk’ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, yapılan çözümünde, “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” ifadelerine ulaşıldı. 

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#Mit#Kriptoloji#Şifreleme

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