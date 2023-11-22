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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ'nün kilit isimlerinden Mehmet Kamış İzmir’de yakalandı

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#MİT#FETÖ#Mehmet Kamış
MİT ve Emniyetten ortak operasyon FETÖnün kilit isimlerinden Mehmet Kamış İzmir’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 14:43

İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme’de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#MİT#FETÖ#Mehmet Kamış

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