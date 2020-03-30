Mistik Ne Demek? Mistik Nedir? Mistik Tdk Kelime Anlamı

Mistisizm, akıl ve mantık çerçevesinde anlaşılamayan olay, olgu ve davranış biçimlerini kapsayan bir sözcüktür. Mistisizmde olayları kavrayabilmek için sezgi ve duyguların kullanılması gerekmektedir. Genellikle bu sezgiyi kullanan kişilere de mistik adı verilmektedir.

Mistik Ne Demek?

Mistik, eski zamanlarda antik Yunan tanrıları için yapılan törenlere katılan kişilere verilen bir isimdir. Kelime yalın hali ile dudakları ve gözleri kapatmak anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde antik törenlere katılımdan daha farklı bir anlam taşımaktadır. Bu kapsamda mistik, manevi gerçeklere erişen, Tanrı ile iletişim kurabilen ve sezgileri yardımıyla yeni bir kavrama yeteneğine bürünmüş kişiler için kullanılmaktadır.

Mistik Nedir?

Mistik hem olaylar hem de şahıslar için kullanılabilen bir kelimedir. Gizemci ya da gizemli anlamına gelen mistik kelimesi, insanlar için kullanıldığında bu kişinin bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bir kişiye mistik diyebilmek onun; sezgilerine önem vermesi, aydınlanmaya odaklanmış olması ve kesin yargılarının olmaması ile mümkün olabilmektedir.

Mistik TDK Anlamı

Mistik, Türk Dil Kurumu sözlüğünde sıfat olarak nitelendirilmiş bir kelimedir. Bu kapsamda kelimenin anlamı gözlemci ya da gözlemsel olarak sıralanmıştır. Mistik ile ilgili kelime anlamının kolaylaştırılması için TDK tarafından “Gaipten sesler duyuyor ve ruhuna fısıldananlarla mistik şiirler yazıyor.” şeklinde bir tane de örnek cümleye yer verilmiştir.