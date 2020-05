Mısra kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mısra sözcüğü şiirlerin her bir satırı için kullanılan bir kelimedir. Şiirler bilindiği üzere Bir şiirin her dörtlüğü için mısra kelimesi kullanır. Şiirler bilindiği üzere genelde belli bir ahenk içerisinde dörtlükler halinde hazırlanır. İşte bu dörtlüklerin her bir satırına mısra denilmektedir. TDK, mısra sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcüğün “dize” kelimesi olduğunu belirtmektedir.

Mısra Eş Anlamlısı

Dilimizde birçok sözcüğün eş anlamı olan sözcük bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklerdir. Bu durumda mısra sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük “dize” kelimesidir. Türk Dil Kurumu resmi sitesinde dize sözcüğünü şiirin satırlarından her biri şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca bu sözcüğü Necati Cumali’nin “İkinci dizenin nihayetinde, gözlerinin renginden seslendirirken Belkıs kesti” sözleriyle örneklendirmiştir. Şiir içerisindeki kıtalardaki her bir satır için dize veya mısra sözcüklerini kullanabilirsiniz.