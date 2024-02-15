Mısır’la yeni sayfa... Sisi havalimanında karşıladı

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Ziyaretin ikinci adresi İttihadiye Sarayı oldu. Mısır Devlet Başkanı Sisi burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı törenle karşıladı sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.

Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi ile eşleri, Kahire’deki İmam Şafi Türbesi’ni de ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Erdoğan ve es-Sisi ile beraberlerindekiler İmam Şafi Türbesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti resmi temasların ardından gece Mısır’dan ayrıldı.