Mısır’la normalleşme mesajı: Büyükelçi atanabilir

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YLA TOPLANTI: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yarın (bugün) Bükreş’te yapılacak. Çok sayıda ikili görüşme de olacak. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly’le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla da Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceğiz. Her ne kadar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin ‘zamanı geldi’ ifadesini kullandıysa ve bazı olumlu adımlar atıldıysa da, son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

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HENÜZ ATMADIKLARI ADIMLAR VAR: Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar.

DAHA ÇOK İSVEÇ’TE SIKINTI VAR: Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Daha fazla adım atması gereken ülke İsveç.

MISIR’LA SİYASİ İSTİŞARE: Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir.

AMACIMIZ SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞI SONLANDIRMAK: Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Anayasa Komitesi tarafından ilerleme sağlanması lazım.”