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Mısır'da köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü! O anlar kamerada

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#Mısır#Köpekbalığı#Rusya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 22:49

Oscar ödüllü Jaws filmi Mısır'da gerçek oldu. Hurgada kentinde tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü. Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

RUS KONSOLOSLUĞU SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

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Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mısır#Köpekbalığı#Rusya

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