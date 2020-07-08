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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Mısır tarlasına ekili 10 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Mısır tarlasına ekili 10 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirildi
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IĞDIR’da, mısır tarlasına ekilen 10 bin 360 kök Hint keneviri, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kazancı köyünde oturan F.T.'nin (60), köydeki mısır tarlasına, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı Hint keneviri bitkisi ektiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonla şüphelinin evinde ve tarlasında uyuşturucu arama köpeği ve insansız hava aracı kullanarak arama yaptı. Aramada, mısır tarlasında boyları 1 ile 3 metre arasında değişen toplam 10 bin 360 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkileri olay yerinde imha edilirken, tarla sahibi F.T. gözaltına alındı.

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