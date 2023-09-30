×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mısır Çarşısı davasında 25. yıl

Güncelleme Tarihi:

#Mısır Çarşısı#Dava#Patlama
Mısır Çarşısı davasında 25. yıl
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Mısır Çarşısı’nda 1998 yılında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili dava 5’inci kez görülmeye başlandı.

Haberin Devamı

İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Fransa’da yaşayan Pınar Selek ile yurtdışında olduğu belirtilen Abdülmecit Öztürk katılmadı. Pınar Selek’i babası Alp Selek ile Fransa Barosu’ndan avukatların da olduğu çok sayıda avukat temsil etti.Duruşmada söz alan Alp Selek şöyle konuştu: “25 yılı geçmeye başladı. İnsanlar yaşlandı. Bir kısmı öldü. O tarihte yeni doğan çocuklar bu gün avukat oldu, Pınar’ı savunuyor. Fakat bu sahteliklerle dolu dosya ne Yargıtay’da okundu, ne başka bir yerde incelendi. Bu aşamada savunma yapmama durumundayız. Mevcut yasaya göre Pınar’ın ifadesinin alınmasını beklemek zorundayız. Dava başladığında 64 yaşındaydım, şimdi 93 yaşındayım. Bu davanın sonucunu görmek istiyorum.”

Mahkeme, Pınar Selek’e atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkemede alınması gerektiğini belirterek, savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebi reddetti. Selek hakkında gıyabi tutuklama kararının devamına ve kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine karar verildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır Çarşısı#Dava#Patlama

BAKMADAN GEÇME!