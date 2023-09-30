Mısır Çarşısı davasında 25. yıl

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İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Fransa’da yaşayan Pınar Selek ile yurtdışında olduğu belirtilen Abdülmecit Öztürk katılmadı. Pınar Selek’i babası Alp Selek ile Fransa Barosu’ndan avukatların da olduğu çok sayıda avukat temsil etti.Duruşmada söz alan Alp Selek şöyle konuştu: “25 yılı geçmeye başladı. İnsanlar yaşlandı. Bir kısmı öldü. O tarihte yeni doğan çocuklar bu gün avukat oldu, Pınar’ı savunuyor. Fakat bu sahteliklerle dolu dosya ne Yargıtay’da okundu, ne başka bir yerde incelendi. Bu aşamada savunma yapmama durumundayız. Mevcut yasaya göre Pınar’ın ifadesinin alınmasını beklemek zorundayız. Dava başladığında 64 yaşındaydım, şimdi 93 yaşındayım. Bu davanın sonucunu görmek istiyorum.”

Mahkeme, Pınar Selek’e atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkemede alınması gerektiğini belirterek, savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebi reddetti. Selek hakkında gıyabi tutuklama kararının devamına ve kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine karar verildi.