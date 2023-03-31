Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mısır Çarşısı davasına 5. kez yargılama

Güncelleme Tarihi:

#Mısır Çarşısı #Pınar Selek#Dava
Mısır Çarşısı davasına 5. kez yargılama
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 17:52

Mısır Çarşısı'nda 25 yıl önce 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada verilen kararların bozulmasının ardından Pınar Selek'in 5. kez yargılanmasına başlandı. Mahkeme Selek hakkındaki tutuklama kararına ve diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberin Devamı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin direnme kararı üzerine verdiği beraat kararını yerinde bulmayarak sanıkların eylemlerinin, olay tarihinde yürürlükte olan "Devlet güvenliğine karşı suç" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Mahkeme, yurt dışında yaşayan Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bültenle arama kararı çıkartmıştı. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkartılmasına karar verilmişti. Dosyanın bozulmasının ardından bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Pınar Selek'in avukat babası Alp Selek ve Avukatları katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve çok sayıda Fransız barosu avukatı da izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı. 

"DAHA ÖNCE 4 KEZ VERİLMİŞ BERAAT KARARI TEKRARLANMALI"

Haberin Devamı

Duruşmada Pınar Selek'in avukatı Akın Atalay, "Daha önce 4 kez verilmiş beraat kararı tekrarlanmalı. Mahkemenin yeni bir beraat kararı vererek direnmesini istiyoruz. Müvekkilim yurtdışında yaşıyor, kaçak değildir. Tutuklamaya bu aşamada gerek yok. Ayrıca müvekkilimizin yurtdışında belirttiğimiz adreste ifadesinin istinabe usulüyle alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Abdulmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil ise "Bizim Mısır Çarşısı'nda beraat kararlarıyla ilgili herhangi bir temyizimiz yoktur. Karar zaten kesinleşmiştir. Mahkemenin tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiş olması her türlü usul ve yasaya aykırıdır. Biz bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Daha sonra ise müvekkili hazır etme imkânımız olursa hazır edeceğiz" şeklinde konuştu.

Duruşmaya izleyici olarak katılan Fransız barosundan bir avukata da mahkeme başkanı misafir oldukları için söz hakkı verdi. Avukat 4. kez beraat kararı verilmesinin bir tesadüf olmadığını ve bu karara uyulmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanık avukatının istinabe usulüyle Selek'in ifadesinin alınması talebini reddederek hakkındaki tutuklama kararının devamına karar verdi. Ayrıca Abdulmecit Öztürk hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Haberin Devamı

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca, Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin dava dosyası 4 kez bozulmuştu. En son yerel mahkemenin direnme kararı üzerine verdiği beraat kararını yerinde bulmayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu sanıkların eylemlerinin, olay tarihinde yürürlükte olan "Devlet güvenliğine karşı suç" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuştu. Bu kararın ardından sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır Çarşısı #Pınar Selek#Dava

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık