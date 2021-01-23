Miroğlu'ndan olay paylaşım: ‘Biden Kürtmüş!’

Miroğlu neden böyle bir tweet attığını Hürriyet’e anlattı: “Geçmişte Obama için de ‘Obama gelecek bütün dertler bitecek’ deniyordu, ama azalmadı daha da arttı. Şimdi de Kürtlere söylenen şey bu. Hem Ortadoğu hem de Kürtler üzerinden böyle bir beklenti oluşturuluyor. Bir kamuoyu oluşmuş. Biden, Kürt meselesinde Ortadoğu’da önemli adımlar atacak diye. Bu, onun bir sonucu. Yine bir zamanlar Elvis Presley için de ‘Midyatlı Kürttür’ demişlerdi.

GÜLDÜRMESİN DÜŞÜNDÜRSÜN

Biden, Trump gibi değil. Trump kulaktan dolma bilgilerle açıklamalar yapıyordu. Biden ise daha güçlü bir siyasi birikimle geliyor. Bu birikim Ortadoğu halklarının faydasına mı olur, zararına mı göreceğiz. Ama bu söylemler Biden ile ilgili umutların artmasına neden oluyor, artarken de böyle efsaneler ortaya çıkıyor. Ciddiye almadım ama bölgedeki Kürtleri, ABD politikalarına yakınlaştırmayı amaçladığı gibi bir şey var. Kürt meselesi olan ülkeleri düşündürmeli bu. Ortadoğu’daki 30-35 milyonluk bu halk, Biden’a neden böyle bir umut besliyor? Düşündürsün diye paylaştım bunu, güldürsün diye değil. Çaresizlik böyle şeyler üretir. Bu bütün toplumlar için böyledir. Evet, Irak’ın da İran’ın da Suriye’nin de bir Kürt meselesi var. Türkiye’de ise bu meselede atılan demokratik adımlarla, önemli açılımlar oldu. Bizim arka bahçemizdeki Kürtlere sorduğunuzda, vicdan sahibi herkes çözüme en yakın ülke Türkiye’dir diyor.”