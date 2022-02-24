Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir? Minsk Anlaşması imzalayan ülkeler ve detayları

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Rusya Ukrayna geriliminin tırmanmasının ardından Minsk Anlaşması yeniden gündeme geldi. 12 maddelik Minsk Protokolü; tarafların silah bırakması, ateşkesin AGİT tarafından denetlenmesi, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, silahlı grupların ve askeri ekipmanın Ukrayna topraklarından çekilmesi, ekonomik toparlanma için bir program hayata geçirilmesi gibi başlıklardan oluşuyor. Ancak atılan imzalara ve verilen sözlere rağmen bölgede çatışmalar sürdü. Peki, Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir? İşte Minsk Protokolü detayları...

MİNSK ANLAŞMASI NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.

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AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk 2 adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk 2'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyordu.

MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ

Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan Minsk Protokolü şu şekilde sıralanıyor: