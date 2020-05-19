Minnet Ne Demek? Minnet Eylemem Nedir? Minnet Tdk Kelime Anlamı

Naiflik kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘Gördüğü bir iyilik karşısında kendini borçlu hissetme, gönül borcu’ biçiminde ifade edilmektedir. Özellikle yapılan bir iyilik ile beraber karşılık olarak bu iyiliği en iyi şekilde anlatmak amaçlı söylenir.

Minnet Ne Demek?

Gördüğü bir iyiliğe karşı teşekkür etme olarak minnet kelimesi öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda kişinin kendisini borçlu hissetmesi ve aynı zamanda TDK açısından minnet borcu olarak da dile getirmek mümkün.

‘’Gerçekten ne kadar minnet etse azdır.’’

Minnet Nedir?

Minnet kelimesi yapılan bir iyiliğe karşı bu iyiliğe şekilde ve naif bir biçimde karşılık vermek olarak ele alınır. Aynı zamanda bu kelime üzerinden minnet eylememek gibi bir sözcük de bulunmaktadır. O da tam tersi olarak herhangi bir iyilik karşısında kişinin kendisine borçlu hissetmemesi ve gönül borcu olmadığını düşünmesi üzerinden değerlendirilmektedir. Hatta bu kelime grubu üzerinden yapılmış olan şarkılar da bulunmaktadır.

Sebebe bağlı olarak bazı durumlar için minnet duyururken bazı durumlar için minnet duyulmaz. İşte böyle durumlarda minnet eylememek şeklinde kelime kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan minnet sözcüğü, Türkçede yerleşik olarak çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Siz de amaca uygun anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz.