Miniklere ‘yetenek’ taraması

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Yetenek avcısı eğitmenler Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında okulları gezmeye devam ediyor.

Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek, uygun spor branşlarına yönlendirilmelerini ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlayacak eğitimlerin verilmesini amaçlayan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası 2017-2018 eğitim öğretim yılında başladı. Programda bu zamana kadar 3 milyon 419 bin 619 çocuk yetenek taramasından geçti. 81 ilde yürütülen programın İstanbul ayağında son olarak Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli Okulu’nda üçüncü sınıftan 300 öğrenci bir dizi teste tabi tutuldu.





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KULAÇ, SÜRAT, ÇEVİKLİK

Programın ilk aşamasında 10 parametreden oluşan test ve ölçümler yapıldı. Çocukların boy, kilo, kulaç uzunluğuna bakıldı. Esneklik, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, geriye top atma, çeviklik ve 20 metre sürat testlerinden geçen çocuklar kendilerine uygun spor branşını bulmak için sıraya girdi. Programın ikinci aşamasında spora özel yeteneği olduğu saptanan çocuklar 10 aylık Sporcu Gelişimi ve Eğitimi Programına dahil edilecek. Üçüncü aşamada ise yapılacak testlerde daha kapsamlı şekilde dayanıklılık, koordinasyon, denge ve görsel reaksiyon kapasiteleri ölçülecek. Son olarak çocukların uygun bulundukları branşlar belirlenecek. Tüm bu aşamaları tamamlayan öğrencilere bir spor karnesi verilecek.