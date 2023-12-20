Minik Yusuf’un ölümünde korkunç rapor

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İSTANBUL Fatih’te bir apartman dairesinde yaşayan Chaimae El Omari (31), 13 Nisan 2022 gecesi, 2.5 aylık Yusuf adlı bebeğine süt verdikten sonra yanında uyuttu. Sabaha karşı uyanan kadın, bebeğini göremeyince salona geçti, bebeğini yüzüstü yatar bir şekilde ve morarmış halde buldu. Mısır’a giden kocasının arkadaşı olan ve zaman zaman da kendisine yardımcı olduğu için evlerinde kaldığını söylediği Cherif Cossaw'ı (31) da odada oturur halde uyurken gördü. Cherif'i uyandıran kadın, ne yaptığını sordu. Ardından kocasının arkadaşlarını telefonla aradı, biri geldi ve bebeği hemen hastaneye götürdüler. Ancak bebeğin öldüğü haberi verildi. Bunun üzerine anne Chaimae, Cherif Cossaw'dan bebeğini öldürdüğü düşüncesiyle şikâyetçi oldu.

EN AĞIR CEZA İSTENMİŞTİ

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Bebeğin otopsisinde, iç ve dış muayenesinde yaralanma bulunmadığı ancak kanında uyuşturucu uyarıcı maddelerden metamfetamin bulunduğu, ölümün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana geldiği tespiti yapıldı. Evde bulunan mamada ise uyuşturucu veya uyarıcı bir madde bulunmadı. Savcılık, Cherif Cossaw hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli anne Chaimae El Omari, 1 Mart’ta tutuklandı. Savcılık, her iki sanık hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde bebeğe uyuşturucu madde vererek zehirledikleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

‘İKİ ŞEKİLDE DE OLABİLİR’

Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda “Bebeğin ölümüne neden olan uyarıcı maddenin anne sütüyle bebeğe geçmiş olabileceği gibi gıdalarla veya sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği, mevcut verilerle bu iki durum arasında tıbben ayrım yapılamadığı” belirtildi. Davalar devam ederken Cherif Cossaw, 28 Eylül 2023'te tutuklandı.

Davanın 12 Aralık’ta görülen 6'ncı duruşmasında mahkeme heyeti, suçun niteliğinin değişmesi olasılığı dikkate alınarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve her hafta en yakın karakola imza atmaları şartıyla iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Suçun niteliği ‘taksirle öldürme’ suçuna dönüşürse ve ‘olası kast’ hükümleri de uygulanırsa, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan iki sanığa verilecek ceza oranı da düşecek.