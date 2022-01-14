Minik Ayşenur'un babasından yürek yakan sözler! 'Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son 24 saat... Bakan Kocadan TURKOVACı bekleyenlere çağrıKovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...#Beşiktaş
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Yürek yakan sözler Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorumYürek yakan sözler! 'Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorum'#Ayşenur Kazık
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durduBeşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durdu#Ahmet Çalık
1,5 saatlik kritik zirve... 13 yıl sonra ilk temas1,5 saatlik kritik zirve... 13 yıl sonra ilk temas!#Türkiye
Bakan Kurumdan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuzBakan Kurum'dan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?#Murat Kurum
Kokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktıKokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktı#Bursa
Şakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilirŞakına döndüler... Evrenin sırrı bu metalde olabilir! #Metal
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLERGündem Haberleri

Minik Ayşenur'un babasından yürek yakan sözler! 'Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum'

#Ayşenur Kazık#Burdur#Erdi Karakiraz
Minik Ayşenurun babasından yürek yakan sözler Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

Burdur'da dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tarafından darbedilerek öldürülen Ayşenur Kazık'ın (2) cenazesi, biyolojik babası Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından teslim alındı. Acılı baba "Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın çarşamba sabahı yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Anne Kader Karadeniz, savcılık ifadesinde 2017 yılında Erdi Karakiraz ile evlendiklerini, 2018'de oğlu Tacettin'in dünyaya geldiğini, Ayşenur'a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Kader Karadeniz, eski eşinin çocukla ilgilenmediğini, doğumdan sonra kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.

'KAFAM KALDIRMADIĞI ZAMANLAR DÖVDÜĞÜM OLUYORDU'

Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise "Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de 'kafasını tahtaya vurdu' dedim. Tepki vermedi. Gece 2'de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Minik Ayşenurun babasından yürek yakan sözler Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

ANNE VE DAYI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Kader Karadeniz 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Ölü bulunan Ayşenurun annesi ve dayısı tutuklandı Kan donduran ifade...Ölü bulunan Ayşenur'un annesi ve dayısı tutuklandı! Kan donduran ifade...Haberi Görüntüle

CENAZEYİ BABASI ALDI

Annenin cezaevinde olması, nüfusuna kayıtlı olduğu üvey dedesi Erdoğan Kazık'ın da minik Ayşenur'un cenazesini almak istememesi nedeniyle çarşamba gününden bu yana Burdur Devlet Hastanesi morgunda bekleyen Ayşenur Kazık'ın cenazesi, bugün akşam saatlerinde babası Erdi Karakiraz ve yakınlarına teslim edildi.

Haberin Devamı

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Erdi Karakiraz, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Son üç günde yaşadıklarım psikolojimi bozdu. Kızımın yüzünü dahi göremedim. Ölüsünü göreceğiz şimdi. Oğlumu benden habersiz yurda teslim etmişler. Oğlumun nüfusu benim üstüme kayıtlıydı. Oğlumu almak için gerekli yerlere başvurdum. Tek onun var olduğunu bilmek beni hayatta tutuyor. Allah'ın izniyle sağ salim oğlumu da almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Minik Ayşenurun babasından yürek yakan sözler Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

Erdi Karakiraz'ın ablası Gamze Yıldız ise "Kızının yüzünü bir kez göstermediler kardeşime. Şimdi ölüsünü veriyorlar. Haksızlık bu. Dört gün sonra oğlumuzun cenazesini de mi verecekler" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Babaanne Kader Tuğla da "Bizim çocuğumuzu bizim kucağımıza versinler. Bizim tek dayanağımız o çocuk" dedi.

Minik Ayşenurun babasından yürek yakan sözler Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

Cenazenin morgdan çıkarılması sırasında Erdi Karakiraz, kızının cesedine kapanıp gözyaşı döktü. Ayşenur'un cenazesi Burdur Belediyesi cenaze nakil aracı ile Konya'nın Akşehir İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minik Ayşenur, yarın Akşehir Nasreddin Hoca mezarlığında toprağa verilecek.

Gözden Kaçmasın

Minik Ayşenurun ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attımMinik Ayşenur'un ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attımHaberi Görüntüle

Diğer yandan cep telefonu ile çekilen görüntüde Kader Karadeniz'in Ayşenur ile oyun oynadığı anlar, Ayşenur'un ağabeyi Tacettin'in ayağından kanepeye bağlı olduğu anlar ve elindeki suyu yere dökmesi üzerine çekimi yapan anneanne Yüksel K.'nın "Allah seni ya, döktün suyu" sözleri duyuluyor.

Haberin Devamı

Minik Ayşenurun babasından yürek yakan sözler Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur Kazık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşenur Kazık#Burdur#Erdi Karakiraz

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal