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Minibüsün çarptığı Samet hayatını kaybetti

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#Samet Tosun#Diyarbakır#Trafik Kazası
Minibüsün çarptığı Samet hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 13:56

Diyarbakır’da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun'a (17) minibüs çarptı. Tosun hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, dün öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun’a, Ş.K. (30) yönetimindeki halk otobüsü olarak kullanılan 21 HO 1107 plakalı minibüs çarptı.

Minibüsün çarptığı Samet hayatını kaybetti

Aracı durduran Ş.K. ile çevredekiler yardıma koştu. Otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Samet Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Samet’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Minibüsün çarptığı Samet hayatını kaybetti

 

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#Samet Tosun#Diyarbakır#Trafik Kazası

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