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Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar

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#Esenyurt#Minibüs#Kavga
Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 10:34

Esenyurt’tan minibüste yüksek sesle müzik açan iki yolcuya, diğer yolcular tepki gösterinde ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste yaşandı. Madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

YOLCULARA HAKARET VE KÜFÜR ETTİ

Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin” diyerek tepki gösterdi. Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı.

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Minibüste bulunan diğer yolcular ise küfür eden şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Şehir eşkıyası, dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı.

Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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#Esenyurt#Minibüs#Kavga

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