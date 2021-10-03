Minibüste oturan arkadaşlara saldırı: Bir ölü, 2 yaralı

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Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüste oturan 4 arkadaş, aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda saçmaların hedefi olan gruptaki 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Ateş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Şükrü K. (19) ile Batuhan E.'nin (19) tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.