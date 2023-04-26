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Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

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#İzmir#Kemalpaşa#Kaza
Minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 18:33

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ortadan ikiye ayrıldığı kazada iki araç sürücüsü yaralandı.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir kara yolu Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa yönüne giden Ahmet Sür (26) yönetimindeki 16 EL 123 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobile Mustafa Dinler (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Otomobil sürücüsü Ahmet Sür ve minibüs sürücüsü Mustafa Dinler yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Sür, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Dinler ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

​Kaza dolayısıyla 1 saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#İzmir#Kemalpaşa#Kaza

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