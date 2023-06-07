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Minibüs direğe çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü

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#Antalya#Aksu#Süleyman Ayaz
Minibüs direğe çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:57

Antalya'da, beton direğe çarpan minibüsün sürücü Süleyman Ayaz (70) yaralandı, eşi Havva Ayaz (68) ise hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi, Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Bir süre önce Isparta'daki evlerine giden Havva ve Süleyman Ayaz çifti, yaşadıkları Aksu ilçesine dönmek için plakası öğrenilemeyen minibüsleriyle yola çıktı. Kurşunlu Mezarlığı kavşağına geldiğinde Süleyman Ayaz’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, beton direğe çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibinin araçtan çıkardığı yaralı çifte, sağlık ekibi müdahale etti. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen çiftten Havva Ayaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar olan Süleyman Ayaz'ın tedavisi ise sürüyor.

Minibüs direğe çarptı; sürücü yaralandı, eşi öldü

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3 çocuk annesi Havva Ayaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Aksu ilçesi Güzelyurt Mezarlığı'nda defnedilmek üzere, bugün, yakınları tarafından alındı.

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#Antalya#Aksu#Süleyman Ayaz

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