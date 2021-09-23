Mimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettik

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DHA- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi’ne başsağlığı dileriz” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter’dan taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında “Çalışmalarıyla ülkemizin mimarlık tarihine değerli katkılar sunan mimar Prof. Dr. Doğan Kuban’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT

1926 yılında Paris’te doğan Kuban, 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan oldu. Kuban, daha sonra İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalıştı ve 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde görev yaptı. Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında “Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları” adlı çalışmasıyla profesör oldu. 1973-76 yıllarında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te de kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü. Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı.

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2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri‘nde “Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan Kuban’a verilmesi uygun görüldü.