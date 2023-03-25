Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu beraberinde 5 kişi ile hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer ile kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu da katıldı. Anma töreninde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çayır ve partililer Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti.