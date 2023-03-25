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Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

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#Muhsin Yazıcıoğlu#Büyük Birlik Partisi#Milli Yol Partisi
Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlunu kabri başında andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 14:44

Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde kabri başında andı.

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu beraberinde 5 kişi ile hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer ile kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu da katıldı. Anma töreninde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çayır ve partililer Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti.

Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlunu kabri başında andı



'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, açılan hiçbir davanın esasa dokunmadığını ifade ederek, "Açılan mahkemelerde suikast ile ilgili herhangi bir iddianame hazırlanmadı. Şu anda halihazırda Kahramanmaraş’ta görülen hırsızlık davası dışında herhangi bir dava söz konusu değil. Esas dava, yani Muhsin Başkanımızın şehit edilmesi ile ilgili herhangi bir iddianame, soruşturma veya dosya söz konusu değil. Üzülerek ifade ediyorum ki; birileri bu işin kaza olduğunu söyleyerek toplumu rencide etmekte. Bu ülke asla faili meçhuller ülkesi olmamalıdır. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi insanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor arkası, önü yok. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları asla ve asla bu işin peşini bırakmayacağız. Birileri usanmamızı veya geri çekilmemizi bekliyorsa, boşuna bekliyor. Bu millet Muhsin Yazıcıoğlu aşığı, bu insanlar onun dava arkadaşları. Biz bıkmayacağız, usanmayacağız, 'yeter' demeyeceğiz, birilerinin bize dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz. Halihazırda hırsızlık davasında yargılanan bir sanık çıkıp diyor ki; ‘ben daha önce ordu mensubuydum, mühendistim; ben bu davada yargılanıyorum. Ama benim görüşüme ve bilgime göre bu dava suikasttır’ diyor. Ne olursa olsun, bu dava aydınlatılacaktır. Onun için biz siyaset yapıyoruz" dedi.

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#Muhsin Yazıcıoğlu#Büyük Birlik Partisi#Milli Yol Partisi

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