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Milli voleybolcu ve kızı geçirdiği kazada yara almadan kurtuldu

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#Büşra Kılıçlı#Aksaray#Trafik Kazası
Milli voleybolcu ve kızı geçirdiği kazada yara almadan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 15:11

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, milli voleybolcu ve kızı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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Kaza, Taşpazar Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesi’nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı (30) idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği esnada Taşpazar Mahallesi'nden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden A.A. (45) yönetimindeki 68 AL 356 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Milli voleybolcu ve kızı geçirdiği kazada yara almadan kurtuldu

Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü A.A. hafif yaralanırken, Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Milli voleybolcu ve kızı geçirdiği kazada yara almadan kurtuldu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederken, kazadan korkan minik kız sağlık ekipleri tarafından annesinin kucağında sakinleştirildi. Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milli voleybolcu ve kızı geçirdiği kazada yara almadan kurtuldu

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#Büşra Kılıçlı#Aksaray#Trafik Kazası

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