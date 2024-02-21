Milli uçak 'KAAN'dan yeni görüntüler... Art arda tebrik mesajları: 'Türk’ün çelik kanatları gökyüzünde'

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden olan Kaan'ın testleri, tüm hızıyla sürüyor. Kaan'ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi. Yer testleri ile taksi testlerinin de tamamlanmasının ardından Kaan, bugün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak, ilk kez havalandı.

'TÜRK’ÜN ÇELİK KANATLARI GÖKYÜZÜNDE'

KAAN'ın başarılı uçuşu sonrası peş peşe tebrik mesajları geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır KAAN'ın tarihi uçuşuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türk’ün çelik kanatları gökyüzünde! Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. Hak ile, adaletle yeryüzü aydınlansın… Milli muharip uçağımız KAAN’ı geliştiren ve üreten Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini ve projenin tüm paydaşlarını yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ülkemizin ilk 5. nesil muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek semalarımızla buluştu. Barındıracağı elektronik harp sistemleri, üstün teknoloji ürünü mühimmatları ve gelişmiş entegre lojistik altyapısı ile başlı başına bir ekosistem oluşturan KAAN, Türkiye Yüzyılı’nın semalarını koruyacak; yeni teknolojilerin öncüsü olacak. Milli muharip uçağımız KAAN’ı geliştiren ve üreten TUSAŞ ekibini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde yerli ve milli teknolojilerle çok daha güçlü bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milli Muharip Uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gurur projesini ülkemize kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kutluyorum.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İlk Milli Muharip uçağımız Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu ülkemizin savunma sanayisinde ne kadar yol kat ettiğinin açık bir göstergesidir.

Türk havacılığının bu kutlu gününe şahitlik etmekten gurur duyuyor, ilk uçuşunu tamamlayan Milli Muharip uçağımız Kaan’ın, ordumuza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli muharip uçak KAAN'ın uçuşu sonrası Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini tebrik ederken, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ile Gök Vatan'a kavuşan "KAAN" Türkiye Yüzyılı’nın büyük gururlarından biridir. Bu tarihi uçuşta emeği geçen herkesi ve tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini gönülden tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar; İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar…” Bu; büyük bir Milletin semalara uzanan büyük bir hayaliydi. Hamd olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçeklerimiz hayallerimizi aşıyor. Bu ses KAAN’ın ses Bu ses göğü yırtan Türk Milletinin sesi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “KAAN” artık gökyüzünde… Millî muharip uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu gurur hepimizin! Ülkemize hayırlı olsun.

KAAN'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kaan'ın ilk uçuşuna dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün, Kaan'ın bugün gökyüzüyle buluştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayisinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun. Milli muharip uçağımız Kaan’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5’inci nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de Kaan üzerinden ülkemize kazandıracağız.

Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. Kaan başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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KAAN, #GökVatan'ı ile buluştu.🇹🇷

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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun…

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Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize… pic.twitter.com/9KMNP8Qveu — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) February 21, 2024

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, 'Gökyüzüne kanat açan Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın başarıyla tamamladığı ilk uçuşunu tebrik ederim. Bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini kutlarım. Hayırlı ve uğurlu olsun...' dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması sonrası, 'Köklerden Göklere... Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun.' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tebriklerini iletirken, '1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.