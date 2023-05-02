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Milli sporcu hayatını kaybetmişti: İngiliz paraşütçü tutuklandı

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#Muğla#Fethiye#Paraşüt
Milli sporcu hayatını kaybetmişti: İngiliz paraşütçü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 paraşütün çarpıştığı, milli paraşütçü Orkut Baysal'ın (39) hayatını kaybettiği, tandem (ikili) atlayış yaptığı Andaç Ünsal'ın (45) da yaralandığı kazada, diğer paraşütün pilotu İngiliz Thomas Aitken (45), tedavisinin ardından tutuklandı.

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Muğla Fethiye’de Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal (39), cumartesi günü eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile yaptığı ikili uçuş sırasında tekli atlayış gerçekleştiren İngiliz Thomas Aitken ile çarpıştı. Kazada Orkut Baysal hayatını kaybetti, Ünsal ile Aitken yaralandı.

‘ÇARPTIĞIMDA FARK ETTİM’

Jandarmada ifade veren Andaç Ünsal, “İngiliz, inişte olduğumuz sırada gelip bize çarparak kazaya neden oldu. Şikâyetçiyim” dedi. Thomas Aitken ise ifadesinde, diğer paraşütü fark etmediğini belirterek, “Çarptığımda durumun farkına vardım. Üzgünüm” diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı. 

 

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#Muğla#Fethiye#Paraşüt

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