MSÜ Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı! 2021 PERTEM MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kayıt tarihleri de netleşti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

Çağrı ve kayıt işlemleri 23 Ağustos-07 Eylül 2021 (son tarih 07 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacak.

Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 08-17 Eylül 2021 (son tarih 17 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacak.

23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacak.

Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecek.

Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara