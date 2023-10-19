×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Doğu Akdeniz#ABD
Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdenizdeki ABD gemilerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 12:08

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemilerine dair yapılan açıklamada, "ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." denildi.

Haberin Devamı

İsrail saldırısı sonrasında Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

ABD’NİN DOĞU AKDENİZ’E GÖNDERDİĞİ UÇAK GEMİLERİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD’nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Haberin Devamı

Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de kaynaklar, TSK’nın planlı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar, “TSK’nın Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/ tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.” dedi.

Gözden KaçmasınDünya bu sözleri konuşuyor: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorumDünya bu sözleri konuşuyor: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorumHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNetanyahuya soğuk duş... İsrailde tepkiler dinmiyor: Yargı günü yaklaşıyorNetanyahu'ya soğuk duş... İsrail'de tepkiler dinmiyor: Yargı günü yaklaşıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Doğu Akdeniz#ABD

BAKMADAN GEÇME!