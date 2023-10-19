Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

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İsrail saldırısı sonrasında Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

ABD’NİN DOĞU AKDENİZ’E GÖNDERDİĞİ UÇAK GEMİLERİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD’nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

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Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” yanıtını verdi.

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DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de kaynaklar, TSK’nın planlı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar, “TSK’nın Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/ tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.” dedi.