Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'de 'İsrail' istifası... Dünya bu sözleri konuşuyor: Bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum

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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Malzemeleri taşıyan bir uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.
Mısırlı ve Liverpoollu futbolcu Mohamed Salah, kuşatma altındaki Filistin bölgesine insani yardımın derhal sağlanması gerektiğini söyleyerek Gazze'deki “katliamlara” son verilmesi çağrısında bulundu.
İsrail basını Hamas'ın siyasi bürosunun üst düzey bir üyesi olan Cemile el-Şanti, İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğünü yazdı. Haberlerde bunun bir suikast olup olmadığının bilinmediği vurgulandı. İsrail veya Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek. Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki ölümcül Hamas saldırısının ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi. Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak gösterdi.
Paul, hem Hamas saldırısını hem de Hizbullah veya İran'ın potansiyel gerilimi tırmandırmasını kınayan bir istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi;
'BU SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUM'
'Fakat ABD'nin işgal statükosuna verdiği desteğin, İsrail için yalnızca daha fazla ve daha derin acılara yol açacağına ruhumun derinliklerine inanıyorum. Bu, Filistin halkının ve uzun vadede ABD'nin çıkarına değil. Bir tarafa körü körüne destek vermek, uzun vadede her iki taraftaki insanların çıkarlarına zarar verir. Korkarım geçtiğimiz on yıllarda yaptığımız hataları tekrarlıyoruz ve bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum.'
DÜNYADA BİRİNCİ HABER
Paul'un istifası dünyada geniş yankı uyandırdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Üst düzey ABD'li yetkili 'İsrail'e ölümcül yardım' nedeniyle istifa etti' başlığı ile okurlarına duyurdu. Washington Post 'Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, ABD-İsrail silah transferleri nedeniyle istifa etti' manşetini attı. Politico 'Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail-Hamas savaşındaki 'yıkıcı' kararları gerekçe göstererek istifa etti' dedi. Huffington Post'un manşeti 'Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Yetkilisi Biden'ın Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Etti' oldu. İsrail merkezli Haaretz ise 'Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi, ABD'nin İsrail-Gazze politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti' başlığını tercih etti.
Biden'ın İsrail gezisi dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Guardian 'Biden, İsrail'e ABD'nin 11 Eylül'den sonra yaptığı hataları tekrarlamamasını söyledi' dedi. BBC 'Biden'ın ziyareti büyük bir kumar' manşetini attı. Wall Street Journal 'Biden'ın İsrail Ziyareti ABD Politikası ve Kendi Mirası Açısından Risk Taşıyor' yorumunda bulundu. CNN International 'Biden'ın Netanyahu ile yaptığı İsrail ziyaretinin ardından Ortadoğu hâlâ çalkantılı' başlığını ile okurlarının karşısına çıktı. Al Jazeera'nın tercihi ise 'Biden İsrail'i ziyaret etti ve Gazze'deki savaşa desteğini tazeledi' oldu. Bloomberg, ziyaretin bölgedeki tansiyonu düşürmede başarısız olduğunu yazdı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde şafak öncesi düzenlediği hava saldırısında 30'dan fazla kişi öldü, en az 21 kişi de yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir dizi saldırı Refah şehrinde üç geniş ailenin yaşadığı konut kompleksini vurdu. Kurbanlar Abu Youssef al-Najjar Hastanesi'ne nakledildi. Hava saldırıları Refah'taki El Masri Kulesi'nin üst katını da hedef aldı.
İsrail ordusunun, silahlı saldırılara yanıt olarak gergin sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı. Ordu, hedeflerin arasında İsrail'in kuzeybatısındaki Rosh HaNikra'ya tanksavar füzelerinin ateşlendiği, denize bakan bir gözlem noktasının da bulunduğunu söyledi.
Hollanda’nın Lahey kentinde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösteri olaylı sona erdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde Çarşamba günü saat 16.00'da başlayan gösteriye 500’den fazla kişi katıldı. Emniyet güçleri, gösteriye müdahale etti.